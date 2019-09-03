Son Dakika Haberleri: Fıfa 2022 dünya kupası'nın logosu belli oldu
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Fıfa 2022 dünya kupası'nın logosu belli oldu

4 saat önce

FIFA, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile 2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın logosunu duyurdu.

Fıfa 2022 dünya kupası'nın logosu belli oldu, System.String[]
FIFA, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile 2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın logosunu duyurdu.
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın logosu tasarlanırken birçok detay ele alındı. Amblemdeki kıvrılma eğrileri, çöl kumullarının dalgalanmasını ifade ederken, 8 sayısı 8 farklı stadyumu simgeleyen bir sembol olarak kullanıldı.
Bu ambleme eşlik etmek için oluşturulan yeni yazı tipi ise geleneksel Arap hat sanatının yeni ve çağdaş bir yazı tipini yeniden tasarlıyor ve geleneği modernite ile birleştiriyor.


Katar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 09:44 Kaynak: DHA
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