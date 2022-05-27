FIFA 22 almak isteyenlere büyük fırsat: Yüzde 84 indirim! - Son Dakika
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FIFA 22 almak isteyenlere büyük fırsat: Yüzde 84 indirim!

27.05.2022 12:36
FIFA 22 almak isteyenlere büyük fırsat: Yüzde 84 indirim!

Bu yılın gözde futbol oyunu FIFA 22, önceki indirimleri kaçıranlar için büyük bir fırsat ile yeniden indirime girdi.

Döviz kurunun yükselmesiyle yakın zamanda çıkan oyunların fiyatları, ütopik seviyelere gelmişti. Hatta işler o kadar çığrından çıktı ki FIFA 22'yi bazı platformlarda 1000 TL fiyat etiketiyle gördük. Eğer şu ana kadar gerçekleşen indirimleri kaçıranlardansanız, bir fırsat daha var. FIFA 22, PC oyuncuları için yüzde 84 oranında indirime girdi.

99 TL'lik oyun Epic Games'te ücretsiz oldu!

FIFA 22, Steam'de 95 TL'ye düştü

Steam'de standart sürümü 500TL olan FIFA 22, bugün uygulanan indirim kapsasmında 95.99 TL'ye düştü. Yüzde 84 oranına tekabül eden bu indirim, oyunun yalnızca standart sürümü için geçerli. Ultimate Edition için yüzde 30'luk indirim mevcut olsa da 559 TL'lik bir fiyat ortaya çıktığı için standart kadar cazip olmadığı kesin. İki promosyonun da 31 Mayıs'a kadar geçerli olduğunu unutmayın.

FIFA 22 almak isteyenlere büyük fırsat: Yüzde 84 indirim!

Yakın zamanda Steam ve PlayStation Store'da buna benzer boyutta indirimler görmüştük. O indirimlerin yapılmasının ardından oyunun fiyatına bazı mağazalarda zam gelmişti. Zamlardan dolayı FIFA 22'yi almaktan vazgeçenlerdenseniz, 95.99 TL'ye düşen yeni fiyat büyük bir fırsat olabilir.

FIFA 23 ile bir devir kapanacak

Geçen yıldan beri FIFA ve EA arasındaki anlaşmanın biteceğine dair söylentiler dolaşıyordu. Yakın zamanda bu söylentiler resmiyete kavuştu ve FIFA 24'ün başka bir geliştirici tarafından kodlanacağı açıklandı. Bu da, FIFA 24'ün önceki oyunlara göre büyük ölçüde farklı olacağını işaret ediyor. Şu ana kadar FIFA olarak tanıdığımız oyun ise EA Sports FC olarak devam edecek.

FIFA 22 almak isteyenlere büyük fırsat: Yüzde 84 indirim!

FIFA 23 sistem gereksinimleri

İS: 64 bit Windows 10.

İşlemci (AMD): Athlon X4 880K @4 GHz veya eş değeri.

İşlemci (Intel): Core i3-6100 @3.7 GHz veya eş değeri.

Bellek: 8 GB.

Ekran kartı (AMD): Radeon HD 7850 veya eş değeri.

Ekran kartı (NVIDIA): GeForce GTX 660 veya eş değeri.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Gamegar FIFA 22 almak isteyenlere büyük fırsat: Yüzde 84 indirim! - Son Dakika


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