FIFA 22 çöktü mü? Sunuculara bağlanılamıyor!

FIFA 22 çöktü mü? Oyuncular bugün akşam saatlerinden itibaren erişim problemi yaşadıklarını belirtti. Fakat EA (Electronic Arts) henüz bakım arası verildiğine dair herhangi bir bilgi paylaşmadı. Peki oyun neden sunuculara bağlanılamıyor hatası veriyor?

FIFA 22 çöktü mü? EA sunucularına bağlanamıyor hatası!

Oyun içerisinde herhangi bir türde hile programı kullanmadıysanız ya da ücretli bir aboneliğiniz varsa ve faturayı ödemeyi unutmadıysanız endişelenmenize gerek yok. Keza şu an yaşanan problem Downdetector tarafında da gözle görülebiliyor. Yani pek çok kişi aynı sorunu yaşıyor. Peki ne oldu? FIFA 22 sunucuları çöktü mü?

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Öncelikle oyuncuların yaşadığı bu problemin kısa süreli olması bekleniyordu. Zira EA tarafından yapılan bakım araları da genellikle bir kaç dakika sürüyor. Fakat an itibariyle 1 saatten fazla bir süredir erişim sorunu devam ediyor.

Dolayısıyla bunun kullanıcı tarafından kaynaklanan bir problem olmadığını rahatça söyleyebiliriz. Fakat EA tarafından bu kadar uzun süreli bakım aralarının verilmesi de normal bir durum değil. Benzer bir olayı en son gelen büyük güncelleme sırasında gördük.

Bu sebeple oyunda bugün hemen karşımıza çıkmasa bile büyük bir güncelleme olabileceği düşünülüyor. Bunun doğruluğunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Fakat bir diğer ihtimal de EA sunucularına erişim açıldığı halde bizim giremiyor oluşumuz olabilir. Peki bu durumda ne yapmamız gerekiyor?

İlk olarak buraya tıklayarak hesabınızın engellenmiş veya askıya alınmış olma ihtimalini kontrol edin.

Konsolunuzu/bilgisayarınızı kapatıp tekrar açın

Modeminizi ve kullanıyorsanız routerınızı yeniden başlatın

Bağlantıyı değiştir (Kablosuz ise ağlar arası geçiş veya kablolu bağlantı)

DNS ayarlarınızı kontrol edin.

Farklı DNS kullanımı için burayı tıklayabilirsiniz.

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