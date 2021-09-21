FIFA 22 erken erişim tarihleri açıklandı - Son Dakika

1 Ekim'de çıkacak olan FIFA 22'yi test edebilecek kişiler arasında EA Creator Network üyeleri, seçili influencerlar, EA Play, Pro üyeleri ve Ultimate Edition için ön sipariş verenler oyunun erken erişimine katılabilecekler.

Electronic Arts'ın 1 Ekim'de çıkış yapacak FIFA serisinin yeni oyunu FIFA 22'yi önceden oyunun bitmiş halini kimlerin test edebileceği belli oldu. Oyunun piyasaya sürülmesine 10 gün kala en erken oynama şansına sahip olacaklar EA Creator Network üyeleri ve bazı Influencer'lar. Erken erişimde oyunu oynayanlar oynanış görüntüleri takipçileriyle paylaşabilecekler.

FIFA 22'nin EA Creator Network'ünde Türkiye'de Arden Papazyan, Emre Kayır, GRKN, Easter GamersTV, Kırmızı Kep, Kobemir, No 23, Ümidi, Hüseyin Anıl Biten, Kısa Paslar, EgeArseven ve NpSonat gibi YouTuber'lar ve yayıncılar yer alıyor.

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FIFA 22 ERKEN ERİŞİM TARİHLERİ

EA Creator Network – 20 Eylül

Influencerlar – 20 Eylül

EA Play – 22 Eylül (10 saatlik)

EA Play Pro – 22 Eylül

Ultimate Edition Ön Sipariş – 27 Eylül

FIFA 22 HANGİ KONSOLLARDA OYNANABİLECEK?

FIFA 22'yi EA Sports, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox X ve S Serisi, Nintendo Switch, Stadia, Microsoft Windows platformlarında oynanabilecek.