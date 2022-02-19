Dünyanın dört bir yanından 17.000'den fazla futbolcu, 700'den fazla takım, 90'dan fazla stadyum ve 30'dan fazla ligi içeren FIFA 22, kısa süreliğine ücretsiz oldu. Steam'in ücretsiz hafta sonu etkinliği kampanyasına katılan FIFA 22, iki günlüğüne ücretsiz oldu.
Ayrıca FIFA 22'yi 10 saate kadar deneme sürümü ve diğer EA oyunlarını oynamak için de EA Play satın alarak FIFA 22'yi 10 saate kadar deneyimleyebilirsiniz.
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Son Dakika › Gamegar › FIFA 22 kısa süreliğine ücretsiz oldu! - Son Dakika