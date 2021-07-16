420 lira değerinde olan FIFA 22, sadece tek bir bilgisayara yüklenebilecek - Son Dakika

420 lira değerinde olan FIFA 22, sadece tek bir bilgisayara yüklenebilecek

420 lira değerinde olan FIFA 22, sadece tek bir bilgisayara yüklenebilecek
Son Güncelleme: 17.07.2021 00:31

Electronic Arts, geçtiğimiz günlerde popüler futbol serisi FIFA'nın yeni oyunu FIFA 22'yi duyurdu. EA tarafından bölgeye göre özel fiyatlandırma yapılmayan FIFA 22'nin fiyatı çok konuşulurken bir bilgi daha gündeme geldi. FIFA 22'nin Steam sayfasında yer alan detaya göre, oyuncular FIFA 22'yi birden fazla bilgisayara yükleyemeyecek.

EA Sports, geçtiğimiz gün FIFA 22'nin çıkış yapacağı tarihi, bir tanıtım fragmanı ile birlikte yayınlandı. Popüler futbol serisinin hayranları gelen bu haberin ardından, mutluluk ve heyecanlarını sosyal medya hesapları üzerinden dile getirmişti. Ancak, FIFA 22 hakkında ortaya çıkan son haber oyuncuların heyecanını söndürür nitelikte oldu.

SATIN ALINAN FIFA 22 OYUNU, TEK BİR PC'YE İNECEK

FIFA 22'nin Steam sayfasına yer alan bilgiye göre, PC kullanıcıları FIFA 22'yi birden fazla PC'ye yükleyemeyecek. Oyunun Steam kartında yer alan bilgi, oyunun bir aktivasyon limitine sahip olacağını gözler önüne seriyor. Artık, FIFA 22'nin PC'ye kurulumu tek bir bilgisayar için mümkün olacak. Yani oyunu satın alan kullanıcılar yalnızca seçili cihazda FIFA 22'ye erişim sağlayabilecek. EA'ya tepkilerini gösteren oyunseverler, bu durumun bir an önce düzeltilmesi gerektiğini vurguladılar.

OYUNCULAR FIFA 22'Yİ YENİDEN SATIN ALMAK ZORUNDA KALABİLİR

Electronic Arts tarafından konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmazken, bu duruma oldukça sinirlenen oyuncular şimdiden, forumları oldukça olumsuz yorumlarla doldurmaya başladı bile. Birçok oyuncu FIFA 22'nin yeni bir kopyasını satın almak zorunda kalacakları olumsuz bir duruma karşı alınmayan önlem için oldukça kızgın.

Electronic Arts'ın oyunculardan gelen tepkiler sonucunda nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. FIFA 22'nin bilgisayar sürümünden bu özelliği kaldıracak mı yoksa oyunu tek bir bilgisayara yüklemek zorunda mı kalacağız? EA'nın ilerleyen günlerde bu konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor...

FIFA 2022, Gamegar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Gamegar 420 lira değerinde olan FIFA 22, sadece tek bir bilgisayara yüklenebilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: 420 lira değerinde olan FIFA 22, sadece tek bir bilgisayara yüklenebilecek - Son Dakika
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