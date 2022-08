FIFA 22 TOTW 19 kartları belli oldu

FIFA 22 oyuncuları, bu haftaki artırılan kadroda birkaç meta oyuncu görmek için sabırsızlanıyor.

Alman orta saha oyuncusu Joshua Kimmich, bu hafta 91 puana gelerek bir yükseltme daha gerçekleşti ve Dortmund'dan Manuel Akanji 85 tempoya ve 84 fiziksele yükseldi. Diğer liglerde ise Walker-Peters, 80'lere doğru yaklaştı.

Her Çarşamba günü yeni bir haftanın takımı (TOTW, Team of The Week) yayınlanıyor. Bu haftaki TOTW 19'un içerisinde dikkat çeken oyuncular arasında Kimmich, Ledesma, Lucas Diagne, Akanji, Veratti ve daha fazlası yer alıyor. İşte TOTW 19'un ilk 11'i:

Ledesma — 84

Digne (Aston Villa'da) — 86

Akanji — 85*

Walker-Peters — 81

Kimmich — 91

Verratti — 88

Diaby — 86

Kittel — 82

Dzeko — 86

Ziyech — 86

Bergwijn — 83

FIFA 22 TOTW 20 NE ZAMAN GELECEK?

FIFA 22'ye haftanın takımı yani TOTW 20, 2 Şubat tarihinde gelecek.