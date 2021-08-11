FIFA 22 Ultimate Team modu tanıtım fragmanı yayınlandı!

Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise EA Canada'nın yaptığı FIFA serisinin yeni oyunu FIFA 22'nin sevilen Ultimate Team modu için resmi YouTube kanalı üzerinden bir tanıtım fragmanı yayınlandı.

FIFA 22'nin Ultimate Team modunaderinlemesine bir bakış sunan fragman, serinin popüler FUT deneyimine gelen değişiklikleri tüm detaylarıyla anlatıyor. Divisional Rivals moduna, oyuncuların art arda maçları kazanmaya devam etmeleri durumunda daha hızlı ilerlemelerini sağlayan galibiyet serileri ile yepyeni bir sezonluk ilerleme sistemi veriliyor. Oyuncular ayrıca, Ultima Team modunda dünyanın en iyi oyuncuları için ayrılmış özel bir bölüm olan Elite Division'a girmeye çalışacaklar. Deneyim artık çeşitli sezonlara bölünecek ve her sezonun sonunda ilerlemeler sıfırlanacak.

FIFA 22, 1 Ekim'de PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC ve Stadia için çıkacak. Görünüşe göre HyperMotion sadece PlayStation 5, Xbox Series X/S ve Stadia'da olacak.

FIFA 22 ULTIMATE TEAM MODU FRAGMANI