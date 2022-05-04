FIFA 22'ye crossplay desteği geliyor - Son Dakika
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FIFA 22'ye crossplay desteği geliyor

04.05.2022 23:07
FIFA 22'ye crossplay desteği geliyor

EA Sports, yakında FIFA 22'ye crossplay desteğinin geleceğini ve bu sonbaharda piyasaya sürülecek FIFA 23'ün tüm modlarında crossplay oynama imkânı sunacağını bildirdi.

Crossplay testi, FIFA 22'nin PlayStation 5, Xbox Series X ve Google Stadia sürümlerini içeriyor ve online sezonlar ve online dostluk maçları modundaki maçları kapsayacak.

FIFA 22'YE CROSSPLAY ÖZELLİĞİ EKLENİYOR

EA Vancouver'dan Goran Popovic, "Oyuncularımızın mümkün olduğunca çok sayıda arkadaş ve başlarıyla oynamasını sağlamak isterken, oyuna yeni sorunlar ekleme şansını azaltmak amacıyla testi bu iki modla sınırladık." sözlerine yer verdi. "Bu iki moddan aldığımız oyun verilerinin ve geri bildirimlerin, Cross-play'in gelecekteki oyunlarda nasıl daha fazla uygulanabileceği konusunda bilgi vermeye yardımcı olacağından eminiz."

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Güncelleme yoluyla çapraz oyun testi geldiğinde, oyuncular ana menünün sağ alt köşesinde bir widget görecekler; düğme istemlerini takip etmek, platformlar arası oynamayı etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Eşleştirme Seçenekleri Ayarları ekranında bir kabul/devre dışı bırakma düğmesi de vardır.

FIFA 22'de crossplay'in duyurulmasının ardından ise FIFA 23'te de tüm oyun modlarında ve tüm cihazlar arasında crossplay olayacağı bildirildi.

FIFA 22'ye crossplay desteği geliyor

ARKADAŞIMLA NASIL ÇAPRAZ OYNAYABİLİRİM?

Bu test sırasında Çevrimiçi Dostluklar'da bir arkadaşınızla Çapraz oynamak için, önce yukarıda bahsettiğimiz widget'ı açıp arkadaşınızı oyun içi arkadaş listesine eklemek isteyeceksiniz. Ekrandaki düğme isteminde belirtildiği gibi, arkadaşınızı platformuna veya EA kullanıcı adına göre arayabilirsiniz. Arkadaşınızın adını bulduktan sonra onları seçin ve arkadaş olarak ekleme seçeneğini belirleyin. Arkadaşınız, widget'taki isteğinizi kabul etmelidir.

Bir arkadaşınızla oynamak için, widget'taki arkadaş listenizden isimlerini seçebilir ve onları bir maça davet etmek için düğme komutlarını takip edebilirsiniz. Ayrıca Çevrimiçi Dostluklar moduna girebilir ve bir maça davet etmek için ekranda gösterilen listeden arkadaşınızı seçebilirsiniz.

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EA Sports, FIFA 22, Gamegar, Son Dakika

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