FIFA 23 çapraz platform ve iki Dünya Kupası içerecek

FIFA, yıllardır rakipsiz sayılabilecek bir futbol oyunu olsa da oynanışta kayda değer bir gelişim göstermemesiyle eleştiriliyordu. FIFA 22'de yeni nesil konsollarla birlikte gelen HyperMotion teknolojisi de oyuncuları beklendiği kadar mutlu etmedi. FIFA 23, köklü bir değişiklikle bu sorunu sonlandıracak gibi gözüküyor.

FIFA 23 CROSSPLAY İÇERECEK

Tom Henderson'ın haberine göre FIFA 23'le birlikte çapraz platform özelliği oyuna eklenecek. FIFA 23, böylelikle serinin çapraz oynama seçeneğine sahip olan ilk oyunu olacak. Yani PlayStation'da, Xbox'ta, PC'deki oyuncular oyunun zevkini sadece kendi platformlarında değil, platformlar arası da çıkarabilecekler.

OYNANIŞA VE DÜNYA KUPASI'NA YENİLİKLER YOLDA

FIFA 23'te oyuna eklenecek bir diğer değişiklik ise kadın Dünya Kupası olacak. Şu zamana kadar sadece erkek Dünya Kupası'nı içeren seri, yeni oyunuyla birlikte buna bir son verecek.

Henderson'ın raporuna göre FIFA 22 ile oyuna eklenen HyperMotion teknolojisi de önemli ölçüde geliştirilmiş olarak karşımıza çıkacak. Gelişen teknoloji sayesinde geliştirici ekip artık oyuncuları sahadan takip edip veri toplayabilecek, bu sayede oyuncuları analiz etmek için onlara XSens giysiler giydirmek zorunda kalmayacaklar.

Bazı kadın ligleri

FIFA İSMİNE NE OLACAK?

FIFA 23'le birlikte seriye gelmesi beklenen bu değişiklikler ne kadar heyecan verici olsa da oyuncuların aklında tek bir soru var: FIFA ismine ne olacak?

EA'in FIFA lisansı 2023'teki Dünya Kupası'yla birlikte bitiyor, bu yüzden FIFA ismi 23'te de kullanılacak gibi gözüküyor. Fakat EA, FIFA ile isim hakkı konusunda anlaşamazsa 2024'ten itibaren farklı isme sahip bir seri bizleri bekliyor demektir. FIFA'nın geçmiş yılların toplamını ikiye katlayan maddi talebini EA'in karşılayıp karşılayamayacağını ise hep birlikte göreceğiz.