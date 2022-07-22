FIFA 23 çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı - Son Dakika
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FIFA 23 çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı

22.07.2022 03:00
FIFA 23 çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı

FIFA 23 için geçtiğimiz gün yayımlanan fragman ile birlikte oyun hakkında pek çok detay oyun severlere açıklandı. Çıkış tarihi ve fiyatının belli olması dışında oyuna gelecek olan bazı yenilikler hakkında artık daha detaylı bilgiye sahibiz.

FIFA 23, EA'in FIFA adıyla piyasaya süreceği son futbol oyunu olacak. Bu açıdan FIFA 23, 1993'ten yani FIFA International Soccer'dan beri futbolu ve video oyunlarını seven kişilerin vazgeçilmezi olan serinin son oyunu olacak.

FIFA 23 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Eğer FIFA Ultimate Edition'u edinirseniz 27 Eylül'de FIFA 23'ü oynayabilecek böylece 3 gün erkenden oyuna erişebileceksiniz. Asıl çıkış tarihi ise 30 Eylül olarak açıklandı.

  • FIFA 23 PC Fiyatı: Standart: 700 TL, Ultimate: 900 TL
  • FIFA 23 PlayStation Fiyatı: Standart: 700 TL, Ultimate: 1000 TL
  • FIFA 23 Xbox Fiyatı: Standart: 700 TL, Ultimate: 1000 TL
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KADINLAR DÜNYA KUPASI

Katar sermayesinin de yoğun çabaları sayesinde FIFA Dünya Kupası 2022, bu yıl bizi Basra Körfezi'nin kıyılarına götürüyor. FIFA 23, 2022 dünya kupasına sahip olacak. Bunun yanında kadın milli takımlarının ter dökeceği Kadınlar Dünya Kupası da oyuna eklenecek. Ayrıca futbol kulüplerinin kadın takımlarıyla da oynayabileceğiz ki bu özellik fragmanda en üzerinde durulan konulardan biri.

FIFA KAPAĞINDA İLK KEZ BİR KADIN FUTBOLCU YER ALDI

Chelsea kadın futbol takımından Sam Keer, PSG'de ter döken yıldız oyuncu Kylian Mbappé ile birlikte FIFA 23'ün kapak tasarımında yer alıyor.

FIFA 23 çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı

Yukarıda saydıklarımız dışında FIFA 23 için en heyecan verici özelliklerden biri tam crossplay desteğine sahip olacak olması. Bu, PS5 oyuncusu ile Xbox Series X veya PC oyuncusunun çevrimiçi karşılaşma yapabileceği anlamına geliyor. Ancak bu crossplay sistemi farklı nesildeki konsolların müsabakalarını desteklemiyor. Örneğin Xbox One ile PlayStation 5 oyuncusu FIFA 23'te çevrimiçi müsabaka yapamayacak.

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Kaynak: SaveButonu

FIFA 23, Futbol, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar FIFA 23 çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı - Son Dakika

Bu haber SaveButonu tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. SaveButonu tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı SaveButonu kurumudur.

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