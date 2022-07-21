FIFA 23 konsol fiyatları cep yakıyor! Fiyatlar 1000 TL'ye ulaştı
21.07.2022 09:47
EA Sports'un popüler futbol serisi FIFA'nın yeni oyunu FIFA 23, konsol fiyatları ile oyuncuların ceplerini yakacak. PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S ve Xbox One fiyatları dudak uçuklattı.
FIFA 23'ün tüm platformlarda ön siparişe açılmasının ardından oyunun konsol fiyatları dudak uçuklattı. PlayStation ve Xbox'ta FIFA 23 oynamak isteyen kullanıcılar kesenin ağzını açmak zorunda kalacaklar.
FIFA 23 PLAYSTATION FİYATLARI
- FIFA 23 PS4 – 700,00 TL
- FIFA 23 PS5 – 800,00 TL
- FIFA 23 PS5 Ultimate Sürüm – 1.000,00 TL
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
FIFA 23 XBOX FİYATLARI
- FIFA 23 Standart Sürüm Xbox Series X|S – 800,00 TL
- FIFA 23 Ultimate Sürüm Xbox One ve Xbox Series X|S –1.000,00 TL