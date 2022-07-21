FIFA 23 konsol fiyatları cep yakıyor! Fiyatlar 1000 TL'ye ulaştı - Son Dakika
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FIFA 23 konsol fiyatları cep yakıyor! Fiyatlar 1000 TL'ye ulaştı

21.07.2022 09:47
FIFA 23 konsol fiyatları cep yakıyor! Fiyatlar 1000 TL'ye ulaştı

EA Sports'un popüler futbol serisi FIFA'nın yeni oyunu FIFA 23, konsol fiyatları ile oyuncuların ceplerini yakacak. PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S ve Xbox One fiyatları dudak uçuklattı.

FIFA 23'ün tüm platformlarda ön siparişe açılmasının ardından oyunun konsol fiyatları dudak uçuklattı. PlayStation ve Xbox'ta FIFA 23 oynamak isteyen kullanıcılar kesenin ağzını açmak zorunda kalacaklar.

FIFA 23 PLAYSTATION FİYATLARI

  • FIFA 23 PS4 – 700,00 TL
  • FIFA 23 PS5 – 800,00 TL
  • FIFA 23 PS5 Ultimate Sürüm – 1.000,00 TL
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FIFA 23 konsol fiyatları cep yakıyor! Fiyatlar Bin TL'ye ulaştı

FIFA 23 XBOX FİYATLARI

  • FIFA 23 Standart Sürüm Xbox Series X|S – 800,00 TL
  • FIFA 23 Ultimate Sürüm Xbox One ve Xbox Series X|S –1.000,00 TL
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PlayStation 5, PlayStation 4, Playstation, Xbox One, FIFA 23, xbox, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar FIFA 23 konsol fiyatları cep yakıyor! Fiyatlar 1000 TL'ye ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: FIFA 23 konsol fiyatları cep yakıyor! Fiyatlar 1000 TL'ye ulaştı - Son Dakika
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