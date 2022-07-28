FIFA 23'ün oynanış videosu yayınlandı - Son Dakika
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FIFA 23'ün oynanış videosu yayınlandı

28.07.2022 09:06
FIFA 23'ün oynanış videosu yayınlandı

FIFA 23 oynanış videosu yayınlandı. Electronic Arts, daha gerçekçi animasyonlar için HyperMotion teknolojisini geliştirdi.

Electronic Arts, bu yıl piyasaya süreceği FIFA 23'ün ilk oynanış videosunu yayınladı. HyperMotion 2.0 teknolojisinden güç alan FIFA 23, gerçekçilik konusunda oldukça iddialı.

Gerçek maçlardan elde ettiği verileri yapay zeka ile işleyen Electronic Arts, daha profesyonel animasyonlar için HyperMotion 2.0'ı geliştirdi. Bu yıl kadın futbol takımlarına da ağırlık veren şirket, gerçek hayattaki kadın oyuncuların hareketinden yola çıkan özgün animasyonlar yarattı.

FIFA 23 oynanış videosu yayınlandı

Electronic Arts'ın FIFA 23 için hazırladığı web sayfasında, "İleri teknoloji ve tescilli makine öğrenimi algoritmamız, gelişmiş maç yakalamadan alınan 9,2 milyon kareden öğrenerek ve FIFA 23'teki çeşitli etkileşimlerde doğal futbol hareketi yaratmak için gerçek zamanlı yeni animasyonlar yazarak FIFA 23'te daha fazla futbol gerçekçiliği oluşturuyor." ifadeleri yer alıyor.

FIFA 23'ün oynanış videosu yayınlandı

6.000'den fazla HyperMotion destekli animasyon oluşturduklarını belirten şirket, oyuncuların FIFA 23'te her zamankinden daha duyarlı ve gerçekçi oyun deneyimi yaşayacağını açıkladı. HyperMotion2 teknolojisinden güç alan yeni animasyonlar, top kontrolü ve şut arasında daha doğal geçişleri mümkün kılıyor.

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Oyuncular, FIFA 23 Ultimate Team'e eklenen futbolun efsane oyuncuları sayesinde favori oyuncularıyla maç keyfi yaşayabilecek. FIFA 23, oyunculara serbest vuruşlarda, penaltılarda ve köşe vuruşlarında daha fazla kontrol imkanı tanıyacak.

Oyuncular, beceri temelli risk-ödül sistemli şut mekaniği sayesinde gerçek hayatta karşımıza çıkan şut tekniklerini oyunda da kullanabilecek. Vuruş noktanızı seçtikten sonra sert şut komutu vererek ekstra güç ile gol atma şansınızı artırabileceksiniz.

Electronic Arts, FIFA 23 ile birlikte koşu dinamiklerinin de değiştiğini duyurdu. Oyuncuların en yüksek hızlarına erişmesi konusunda ek bir kişilik katmanı oluşturulduğunu belirten şirket, farklı ivmelenmeler ile futbolcuların kontrol edilebileceğinin altını çizdi.

Ön siparişe açılan FIFA 23, Epic Games ve Steam'de 699,99 TL'den satışa sunuldu. FIFA 23 Ultimate Edition'un Steam fiyatı ise 899,99 TL belirlendi. PlayStation 5 ve Xbox Series X|S sahipleri ise FIFA 23'ün standart sürümünü 800 TL'ye satın alabilecek.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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FIFA 23'ten 11 dakikalık ilk oynanış videosu geldi FIFA 23'ten 11 dakikalık ilk oynanış videosu geldi
Kaynak: Shiftdelete

EA Sports, FIFA 23, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji FIFA 23'ün oynanış videosu yayınlandı - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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