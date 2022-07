FIFA 23'ün kapak yıldızları belli oldu!

EA Sports imzasıyla sunulacak son FIFA oyunu FIFA 23 için kapak yıldızları açıklandı. Daha önceki iki oyunun kapağında yer alan Kylian Mbappé, FIFA 23'te yine olacak. Fakat Mbappé'ye ek olarak, yeni oyunda bir kadın futbolcu da göreceğiz.

FIFA tarihinde ilk defa: Sam Kerr ve Kylian Mbappe kapakta

FIFA 23 Ultimate Edition'ın kapağında yer alacak oyunlar nihayet açıklandı. Paris Saint-Germain kulübünün yıldız oyuncusu Kylian Mbappe ve Chelsea'de (Kadınlar Süper Ligi) oynayan Sam Kerr, tarihi oyunun kapağında ilk ve son defa yer alacak.

EA Sports'un son FIFA oyunu için resmi bilgiler gelmeye devam ediyor. Üç yıldır üst üste FIFA'nın kapağında yer alan Mbappé, oyun serisinde bir ilke imza atmış olacak. Ancak Fransız oyuncunun haricinde, FIFA kapağında ilk defa kadın futbolcu göreceğiz.

FIFA, EA ile ipleri kopardı: Kendi oyununu geliştirecek!

Dünyanın en iyi kadın futbolcularından biri olarak kabul edilen Sam Kerr, Chelsea ve Avustralya'nın kadın takımlarında forma alıyor. Kerr'in kapak yıldızı olması, İngiltere Kadınlar Süper Ligi'nin FIFA'ya ilk kez dahil edilmesi anlamına geliyor.

Kylian Mbappe ise tüm futbol dünyasının yakından tanıdığı bir oyuncu. 23 yaşındaki PSG'li futbolcu, üst üste üç yıldır FIFA'nın kapağında yer alarak bir ilki başardı.

FIFA 23 Ultimate Edition'ın kapağında ise Kerr ve Mbappe'nin birlikte olacağını göz ardı etmemek gerekiyor.

Presenting your #FIFA23 Cover Stars: @samkerr1 and @KMbappe ???? Two phenomenal forces up front. One ultimate strike partnership. See the full reveal on July 20 ? https://t.co/yjXnlCteDR pic.twitter.com/oOWyqoqBzB — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 18, 2022

Uzun yıllardır FIFA ile süren isim anlaşması EA tarafından bozuldu. FIFA 23, yine EA'in elinden çıkacak ve sonrasında ise EA Sports FC ismiyle devam edecek. FIFA Başkanı'nın verdiği röportaj, FIFA'nın EA'den bağımsız şekilde devam edeceğini ortaya koydu.

Siz FIFA 23 kapak yıldızları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!