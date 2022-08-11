FIFA 23 kapalı beta kodu nasıl alınır? FIFA 23 kapalı beta erişim kodu!

Electronic Arts'ın her sene yenisini piyasaya sürdüğü futbol oyunu FIFA'nın yeni oyunu FIFA 23 için kapalı beta kodları dağıtıma çıkmaya hazır. Sınırlı sayıda dağıtıma çıkacak bu FIFA 23 kapalı beta kodları nasıl elde edilir? İşte detayları…

FIFA 23 KAPALI BETA KODU NASIL ALINIR?

FIFA 23'ü erkenden oynama şansını yakalayabilmek için dağıtılan bu kapalı beta kodlarına sahip olabilmek için istenilen şartları sağlıyor olmanız gerekmektedir.

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FIFA 23 KAPALI BETA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

FIFA 23'ün kapalı beta sürümü 11 Ağustos'ta bağlayacak ve 1 Eylül 2022'de sona erecek.