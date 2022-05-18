FIFA 2K mı geliyor? Take-Two'dan dikkat çeken açıklama - Son Dakika
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FIFA 2K mı geliyor? Take-Two'dan dikkat çeken açıklama

18.05.2022 10:35
FIFA 2K mı geliyor? Take-Two'dan dikkat çeken açıklama

FIFA 2K oyunu gerçek olabilir mi? 2K Sports'un üst şirketi Take-Two, spor oyunları yelpazesini genişletmek istediğini söyledi.

Electronic Arts'ın popüler futbol oyunu serisini FIFA adıyla geliştirmeyeceğini öğrendikten sonra, yeni FIFA oyunlarının yapımcısı merak konu su oldu. 2K Sports'un üst şirketi Take-Two, spor oyunları yelpazesini genişletmek istediğini açıklayınca işler karıştı.

Take-Two daha fazla spor oyunu yapacağını doğruladı

EA Games, meşhur futbol oyunu serisini "EA Sports FC" adıyla devam ettireceğini açıkladı. Bunun üzerine de FIFA 24 için (FIFA 23'ü EA yapacak) farklı stüdyoların ilgi gösterdiğine dair söylentilerin ortaya çıktı. Take-Two'dan gelen yeni açıklama ise şirketin en azından şimdilik spekülasyondan uzak duracağı öğrenildi.

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Take-Two CEO'su Strauss Zelnick tarafından IGN'ye verilen röportajda, "Spor dünyasındaki fırsatlarımızı genişletmekle ilgileniyoruz ve FIFA'nın harika bir markası ve inanılmaz potansiyeli var, ancak şu anda konuşacak bir planımız yok" denildi.

FIFA 2K mı geliyor? Take-Two'dan dikkat çeken açıklama

Aslında bu, CEO'nun FIFA ile ilgili ilk açıklaması değildi. Strauss Zelnick, Take-Two Interactive'in son finansal sonuçlarının açıklanması sırasında konuşmuştu. Şirketin FIFA lisansının yıl sonunda sahipsiz kalacağının farkında olduğunu, ancak gelecek hakkında düşünmeleri gerektiğini söyledi.

T2 CEO'sunun temkinli olmaya çalıştığı açık ve kendine göre bazı nedenleri de var. FIFA markası başta isim hakları olmak üzere çok büyük bir ??yatırımı gerektiriyor. FIFA'nın, EA Games'ten futbol oyununun 10 yıllık lisans hakları için 2,5 milyar dolar istediğini biliyoruz.

Ayrıca EA Sports FC'nin şu anda FIFA'da bulunan birçok takım, stadyum, lig ve kupa lisanslarını elinde tutacağını da göz ardı etmemek lazım.

FIFA 2K mı geliyor? Take-Two'dan dikkat çeken açıklama

Ancak FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun açıklamaları, büyük ölçekli bir oyun için "her şeye sıfırdan başlanmayacağını" gösteriyor. Infantino verdiği demeçte, "FIFA adı tek küresel ve orijinal oyundur. Sabit isim FIFA'dır, sonsuza kadar kalacak ve en iyisi olmaya devam edecek" dedi.

Yıllardır NBA 2K serisiyle milyonlarca oyuncuya ulaşan Take-Two, bugüne kadar 123 milyondan fazla NBA 2K oyunu satmayı başardı. 2K Sports'un ayrıca WWE 2K ve PGA Tour 2K franchise'larına sahip olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Siz FIFA 2K hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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