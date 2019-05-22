Fıfa, 48 Takımdan Vazgeçti
6 saat önce
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2022 Dünya Kupası'nın 48 takımla yapılması planından vazgeçti.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 11:34 Kaynak: AA
(FIFA), 2022 Dünya Kupası'nın 48 takımla yapılması planından vazgeçti.
FIFA'dan yapılan açıklamada, Katar
'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın komşu ülkelerin de dahil edilmesiyle ilk kez 48 takımla organize edilmesi planının ayrıntılı ve etraflı çalışmaların ardından şimdilik rafa kaldırıldığı kaydedildi.
2022 Dünya Kupası'nın başta planlandığı gibi 32 takımla düzenleneceği ve 5 Haziran
'daki FIFA Kongresi'nde farklı bir öneri getirilmeyeceği aktarıldı.
2022 FIFA Dünya Kupası
, 21 Kasım-18 Aralık
tarihlerinde Katar'da düzenlenecek.
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