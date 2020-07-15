FIFA, 5 oyuncu değişikliği hakkını uzattı - Son Dakika

FIFA, 5 oyuncu değişikliği hakkını uzattı

FIFA, 5 oyuncu değişikliği hakkını gelecek sezon sonuna kadar uzattığını açıkladı.

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FIFA, 5 oyuncu değişikliği hakkını gelecek sezon sonuna kadar uzattığını açıkladı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan 5 oyuncu değişikliği hakkı, 2020-2021 sezonunda da uygulanacak. FIFA'dan yapılan açıklamada, 5 oyuncu değişikliği hakkının 2021'in Ağustos ayına kadar uzatıldığı belirtildi.


Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 17:27 Kaynak: DHA

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21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
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15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
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