FIFA, 5 oyuncu değişikliği hakkını uzattı
FIFA, 5 oyuncu değişikliği hakkını gelecek sezon sonuna kadar uzattığını açıkladı.
FIFA, 5 oyuncu değişikliği hakkını gelecek sezon sonuna kadar uzattığını açıkladı.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan 5 oyuncu değişikliği hakkı, 2020-2021 sezonunda da uygulanacak. FIFA'dan yapılan açıklamada, 5 oyuncu değişikliği hakkının 2021'in Ağustos ayına kadar uzatıldığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 17:27 Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › FIFA, 5 oyuncu değişikliği hakkını uzattı - Son Dakika Spor
Son Dakika 23:45 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümünde tüm camilerden selalar okundu 23:43 Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 20:40 Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:59 ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı