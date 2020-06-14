FIFA açıkladı! Türkiye'de transfer dönemi ne zaman açılacak?
Avrupa'nın 5 büyük liginde ise transfer takvimi şu şekilde: İngiltere: 19 Haziran - 10 Eylülİspanya: 1 Temmuz - 14 EylülFransa: 1 Temmuz - 18 Eylülİtalya: 1 Temmuz - 2 EylülAlmanya: 1 Temmuz - 2 EylülDetaylar geliyor.
Avrupa'nın 5 büyük liginde ise transfer takvimi şu şekilde:
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15.06.2020 01:39:08. #1.13#
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