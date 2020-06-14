FIFA açıkladı! Türkiye'de transfer dönemi ne zaman açılacak?

Avrupa 'nın 5 büyük liginde ise transfer takvimi şu şekilde:

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Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı

Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?