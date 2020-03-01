FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan koronavirüs açıklaması! - Son Dakika
Son Dakika Spor FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan koronavirüs açıklaması! - Son Dakika Spor

FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan koronavirüs açıklaması!

14 dakika önce

Koronavirüs nedeniyle başta İtalya olmak üzere birçok ülkede maçlar ertelenirken Euro 2020'nin bile tehlikeye girdiği iddia ediliyordu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan koronavirüs açıklaması!, System.String[]

Koronavirüs nedeniyle başta İtalya olmak üzere birçok ülkede maçlar ertelenirken Euro 2020'nin bile tehlikeye girdiği iddia ediliyordu.


Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta düzenlenen IFAB olağan toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Infantino, konu hakkında açıklamalarda bulundu.


Infantino, koronavirüs tehdidi için şu sözleri kullandı;


İnsanların sağlığı, herhangi bir futbol maçından çok daha önemli. Şu an durumu yakından takip ediyoruz. Umarım, artacağına azalır. Ancak, şu an daha çok artıyor gibi görünüyor. Koronavirüs tehlikesini atlatana kadar ertelemeler veya seyircisiz oynama gibi önlemler alınması zorunluysa, bu şekilde devam etmeli.


Şu anda herhangi bir ülkeyi dışarıda bırakmak istemem. Umarım, böyle bir karar almak zorunda kalmayız. Ayrıca, küresel çapta futbolu durdurmak çok kolay bir karar değil. Çünkü, durum biraz farklı görünüyor. Bence seyircisiz bir şekilde maçların oynanması sürdürülebilir değil. Tabii ki bu benim görüşüm.

Koronavirüs, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:48 
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