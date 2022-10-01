Putin'in aklında şimdi ne var? Adı geçen bölgeye sıra gelirse Türkiye de etkilenecek

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısın konuşan Ademi, Infantino'nun ülkesine gelişinin özellikle futbolseverler için bir onur olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Makedonya, Priştine, Futbol, Kosova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › FIFA Başkanı Infantino, Kosova'da - Son Dakika

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