FIFA Başkanı Infantino: Bazı ülkeler VAR’ı düzgün kullanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor FIFA Başkanı Infantino: Bazı ülkeler VAR’ı düzgün kullanamıyor - Son Dakika Spor

FIFA Başkanı Infantino: Bazı ülkeler VAR’ı düzgün kullanamıyor

6 saat önce

Video Asistan Hakem sistemi, futbol dünyasında ilk olarak 2018 Dünya Kupası’nda kullanıldı.

FIFA Başkanı Infantino: Bazı ülkeler VAR’ı düzgün kullanamıyor, System.String[]

Video Asistan Hakem sistemi, futbol dünyasında ilk olarak 2018 Dünya Kupası’nda kullanıldı. Sonrasında birçok federasyon bu sistemi kendi liglerinde kullanmaya başladı. UEFA da Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde VAR’ı geçtiğimiz sezon aktif hâle getirdi.

Dünyanın en çok izlenen ligi İngiltere Premier League ise bu sezonun başından itibaren VAR’ı kullanmaya başladı.

Milimetrik farklar nedeniyle iptal edilen goller, hakemlerin VAR’ı gerektiğinde dahi kullanmamayı tercih etmesi gibi birçok argüman, VAR’ın futbolun ruhunu öldürmesi tezine gerekçe olarak sunuluyor.

Ülkemizde ise VAR’ın çok yavaş işlemesi, hakemlerin VAR’a güvenerek oyun içinde hızlı aksiyon almaktan çekinmesi gibi nedenler, bu sistemin karşısında duranların en önemli argümanları durumunda.

FIFA Başkanı Gianno Infantino, VAR’a yapılan eleştirilere kayıtsız kalamadı ve eleştirilerin bir kısmını destekledi.

“VAR, hakemlere yardımcı olması itibarıyla önemli. Hakemlerden başka karar alan bir merci olmamalı. VAR sistemi her ne kadar dünyanın birçok kısmında layıkıyla uygulansa da bu sistemin her yerde çok iyi uygulandığını söyleyemeyiz.”

“İlk başta İtalya’da bu sistem hakkında bazı eleştiriler oldu. Sonrasında ise İngiltere’de... Bu sistemin, her yerde başarılı olurken İngiltere’de başarılı olmamasının bir sebebi yok.”

“150 yıldır var olan bir oyuna yeni bir şeyler adapte ederken sıkıntılar olması gayet normal. Her şeyin bir anda mükemmel olmasını bekleyemeyiz. İlerleme aşamasında olduğumuz kesin.”

İngiltere, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:14 
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