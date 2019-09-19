Son Dakika Haberleri: FIFA Başkanı Infantino'dan İran'a çağrı: Kadınların stadyumlara girme zamanı
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FIFA Başkanı Infantino'dan İran'a çağrı: Kadınların stadyumlara girme zamanı

56 dakika önce

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, İran'a kadınların futbol maçlarına gidebilmeleri için çağrı yaptı.

FIFA Başkanı Infantino'dan İran'a çağrı: Kadınların stadyumlara girme zamanı, System.String[]

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, kadınların futbol maçlarına gidebilmeleri için İran'a çağrı yaptı.


Infantino, İran'da kadınların futbol stadyumlarına girmelerine izin verme zamanının geldiğini ve ekim ayından itibaren olumlu gelişmeler beklendiğini söyledi.

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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Futbol, İran, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:00 
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