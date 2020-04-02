FIFA Başkanı Infantino: Hiçbir maç insan hayatından önemli değil

FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Hepimiz futbola yeniden başlamak isteriz ancak bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili FIFA Başkanı Gianni Infantino, açıklama yaptı. Infantino'nun FIFA'nın internet sitesinde yer alan açıklasında karşılaşmaların ne zaman başlayacağını bilmediklerini ve futbolun insan hayatından daha önemli olmadığını belirtti.