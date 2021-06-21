Üye Girişi
SPOR FIFA Başkanı Infantino Türkiye harika bir futbol ülkesi - Son Dakika

SPOR FIFA Başkanı Infantino Türkiye harika bir futbol ülkesi

21.06.2021 10:54

SPOR FIFA Başkanı Infantino Türkiye harika bir futbol ülkesiYeni bir ofsayt kuralı üzerinde çalışıyoruzKadınlar Dünya Kupası'nı 4 yılda bir değil de her 2 yılda bir düzenlemeyi düşünüyoruzBAKÜ, - FIFA Başkanı Gianni Infantino, Türkiye harika bir futbol ülkesi.

SPOR FIFA Başkanı Infantino Türkiye harika bir futbol ülkesi

Yeni bir ofsayt kuralı üzerinde çalışıyoruz

Kadınlar Dünya Kupası'nı 4 yılda bir değil de her 2 yılda bir düzenlemeyi düşünüyoruzBAKÜ, - FIFA Başkanı Gianni Infantino, Türkiye harika bir futbol ülkesi. Önemli olan tutkuyla oynamak ve takımınızı desteklemektir dedi.FIFA Başkanı Gianni Infantino, CNN TÜRK Spor Spikeri Damla Uğurtürk'e açıklamalarda bulundu.  Infantino, Türkiye ile ilgili Harika bir futbol ülkesi. Önemli olan tutkuyla oynamak ve takımınızı desteklemektir. EURO 2020'den kısa bir süre sonra da Dünya Kupası var. Daha başka şeyler de olacak diye konuştu.YENİ BİR OFSAYT KURALI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZOfsayt kuralını değiştirmeyi planladıklarını söyleyen Infantıno, Şu an zorluk yaşadığımız kural ofsayt kuralı. Ofsayt kuralında son 100 yılda çok değişiklikler oldu. Bu kuralı hücum oyuncuların daha lehine olacak şekle getirebilir miyiz bunu konuşuyoruz. Yeni bir ofsayt kuralı üzerinde çalışıyoruz. Buna göre hücum oyuncusu vücudunun bir bölümü sondan ikinci rakibinin az önünde olsa bile ofsaytta sayılmayacak. Bu golcülere, hücum yapan oyuncu ve takımlara avantaj sağlayacak ve belki de oyunu daha atak hale getirecek. dedi.KADINLAR DÜNYA KUPASI'NI 4 YILDA BİR DEĞİL DE HER 2 YILDA BİR DÜZENLEMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ

Kadınlar futbolu ile ilgili de konuşan Gianni Infantino, şunları dile getirdi  Kadınlar futbolu FIFA ve dün için tabii ki çok önemli. Dünya nüfusunun yüzde 50'si kadın. Bu yüzden onlara özen göstermeliyiz. 2 yıl önce Fransa'da çok başarılı bir dünya kupası gerçekleştirdik. 1 milyarın üzerinde kişi televizyondan izledi şampiyonayı. Kadın futbolunu daha ilgi çekici hale getirmek için ne yapabiliriz. Kadın milli takımlarının dünyada parlama fırsatı bulabilmesi için kadınlar dünya kupasını 4 yılda bir değil de her 2 yılda bir düzenlemeyi düşünüyoruz.


SPOR FIFA Başkanı Infantino Türkiye harika bir futbol ülkesi
SPOR FIFA Başkanı Infantino Türkiye harika bir futbol ülkesi
SPOR FIFA Başkanı Infantino Türkiye harika bir futbol ülkesi
SPOR FIFA Başkanı Infantino Türkiye harika bir futbol ülkesi
SPOR FIFA Başkanı Infantino Türkiye harika bir futbol ülkesi

Kadınlar Dünya Kupası, Dünya Kupası, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR FIFA Başkanı Infantino Türkiye harika bir futbol ülkesi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ankaway ile yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Enişte-kayınço vurgunu 11:21 Ankaway ile yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Enişte-kayınço vurgunu A Milli Takım otobüsünde cama 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' kağıdı yapıştırıldı 11:12 A Milli Takım otobüsünde cama 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' kağıdı yapıştırıldı Son Dakika: Ataşehir'de Sibel Koçan'ın öldürüldüğü 3.3 milyon TL'lik gaspla ilgili 13 kişi gözaltına alındı 11:05 Son Dakika: Ataşehir'de Sibel Koçan'ın öldürüldüğü 3.3 milyon TL'lik gaspla ilgili 13 kişi gözaltına alındı
Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti 10:44 Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti CHP'li vekilden olay olan iddia: Tarım Kredi Genel Müdürü 11, yardımcısı 5 maaş alıyor 10:33 CHP'li vekilden olay olan iddia: Tarım Kredi Genel Müdürü 11, yardımcısı 5 maaş alıyor İngiliz basını, Milli Takım'ın EURO 2020 performansını ti'ye aldı 10:22 İngiliz basını, Milli Takım'ın EURO 2020 performansını ti'ye aldı
Milli Takım'da iki futbolcu birbirine girdi 09:50 Milli Takım'da iki futbolcu birbirine girdi Sezgin Baran Korkmaz'ın, Avusturya'da tutuklanmadan önce Deniz Zeyrek'i aradığı ortaya çıktı 08:40 Sezgin Baran Korkmaz'ın, Avusturya'da tutuklanmadan önce Deniz Zeyrek'i aradığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
11:22 ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı tatbikatı yaparken 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı
11:20 Ankaway ile yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Enişte-kayınço vurgunu
11:11 A Milli Takım otobüsünde cama 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' kağıdı yapıştırıldı
11:09 Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına yönelik iddianameyi resmen kabul etti
11:04 Son Dakika: Ataşehir'de Sibel Koçan'ın öldürüldüğü 3.3 milyon TL'lik gaspla ilgili 13 kişi gözaltına alındı
10:58 Dolar tarihi zirveye koşuyor! 8,75'ten işlem görüyor
10:44 Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti
10:40 Şanlıurfa'da acı içinde havlayan köpeği 7'nci kattan aşağı attılar
10:32 CHP'li vekilden olay olan iddia: Tarım Kredi Genel Müdürü 11, yardımcısı 5 maaş alıyor
10:31 İlginç ayrıntı! Kıraç'ın klibindeki her Kıraç için Milli Takım 1 gol yedi
ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı tatbikatı yaparken 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı tatbikatı yaparken 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı         
11:22
5. Fatih Terim dönemi başladı! Florya'ya ayak basan deneyimli hoca alkışlarla karşılandı 5. Fatih Terim dönemi başladı! Florya'ya ayak basan deneyimli hoca alkışlarla karşılandı         
11:21
Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına yönelik iddianameyi resmen kabul etti Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına yönelik iddianameyi resmen kabul etti         
11:10
Dolar tarihi zirveye koşuyor! 8,75'ten işlem görüyor Dolar tarihi zirveye koşuyor! 8,75'ten işlem görüyor         
10:59
Şanlıurfa'da acı içinde havlayan köpeği 7'nci kattan aşağı attılar Şanlıurfa'da acı içinde havlayan köpeği 7'nci kattan aşağı attılar         
10:40
İlginç ayrıntı! Kıraç'ın klibindeki her Kıraç için Milli Takım 1 gol yedi İlginç ayrıntı! Kıraç'ın klibindeki her Kıraç için Milli Takım 1 gol yedi         
10:32
Ortak oldular! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ kendi şaraplarını üretecek Ortak oldular! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ kendi şaraplarını üretecek         
09:56
Esenyurt Polis Merkezi'nde yaşanan şüpheli ölümde, güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı Esenyurt Polis Merkezi'nde yaşanan şüpheli ölümde, güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı         
09:48
Kabine, iki kritik gündemle bir araya geliyor: Pazar günü kısıtlaması ve maske şartı kaldırılacak mı? Kabine, iki kritik gündemle bir araya geliyor: Pazar günü kısıtlaması ve maske şartı kaldırılacak mı?         
08:20
Oğlu sandığı çocuk amcası çıktı! Sevgilisi, büyükbabasıyla cinsel ilişki yaşıyormuş Oğlu sandığı çocuk amcası çıktı! Sevgilisi, büyükbabasıyla cinsel ilişki yaşıyormuş         
08:16
Merih Demiral, TRT spikeri Ersin Düzen'e tepki gösterdi: Kötü günde de gelir konuşurum Merih Demiral, TRT spikeri Ersin Düzen'e tepki gösterdi: Kötü günde de gelir konuşurum         
08:08
Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı         
07:53
Sedat Peker 10. videosunu yayınladı! Hakkındaki 'cezaevinde' iddialarına yanıt verdi Sedat Peker 10. videosunu yayınladı! Hakkındaki 'cezaevinde' iddialarına yanıt verdi         
07:51
Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu! Kapıda Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu! Kapıda "Bomba var, yaklaşmayın" notu asılıydı         
07:33
Akrabalar arasında arazi sulaması yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı Akrabalar arasında arazi sulaması yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı         
17:51
Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı         
17:29
Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 11:26:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR FIFA Başkanı Infantino Türkiye harika bir futbol ülkesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement