FIFA, Blatter'in Platini'ye verdiği 2 milyon İsviçre frangının iadesini istedi - Son Dakika
Son Dakika Spor FIFA, Blatter'in Platini'ye verdiği 2 milyon İsviçre frangının iadesini istedi - Son Dakika Spor

FIFA, Blatter'in Platini'ye verdiği 2 milyon İsviçre frangının iadesini istedi

6 saat önce

FIFA, eski başkanlarından Sepp Blatter'in döneminde asbaşkan Michel Platini'ye verilen 2 milyon İsviçre frangının iadesi için dava açtı.

FIFA, Blatter'in Platini'ye verdiği 2 milyon İsviçre frangının iadesini istedi, System.String[]

FIFA, eski başkanlarından Sepp Blatter'in döneminde asbaşkan Michel Platini'ye verilen 2 milyon İsviçre frangının iadesi için dava açtı.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre ilgili İsviçre mahkemelerinde açılan davada, Blatter'in başkan olduğu 2011'in şubat ayında, o dönem UEFA başkanlığını da yürüten Platini'ye ödenen 2 milyon İsviçre frangının (yaklaşık 12 milyon lira) tazmini istendi.

Adımın, FIFA İdare Kurulunun kararı sonrası atıldığı ve İsviçre Yüksek Mahkemesinin ödemeyi "uygunsuz" olarak nitelediği hatırlatıldı.

FIFA, 2015'te i·ki· yöneticiyi de 8 yıl futboldan men cezasına çarptırmıştı. FIFA Tahkim Kurulu, iki ismin cezasını da 6 yıla indirmişti. Platini'nin cezasının süresi, Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yaptığı itiraz sonrası 4 yıla düşürülmüştü.

Michel Platini, Sepp Blatter, İsviçre, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'da yaşayan Türklere çağrı: Siyaset, ekonomi ve kültür alanlarında etkinliğinizi arttırmalısınız Okan Buruk yedek kulübesinin camlarını kırdı! Son dakika: UEFA'dan Galatasaray'a soruşturma

Son Dakika Haberleri
23:38 Yukatel Denizlispor maçının ardından - Son Dakika Spor
23:34 İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Son Dakika Spor
23:34 Maçın ardından - Son Dakika Spor
23:33 Selim Ay: Hocamızla beraber birçok şeyin üstesinden geleceğiz - Son Dakika Spor
23:29 Trabzonspor - Yukatel Denizlispor maçının ardından - Son Dakika Spor
23:17 Okan Buruk yedek kulübesinin camlarını kırdı! - Son Dakika Spor
23:01 Son dakika: UEFA'dan Galatasaray'a soruşturma - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 23:48:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: FIFA, Blatter'in Platini'ye verdiği 2 milyon İsviçre frangının iadesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]