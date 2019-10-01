FIFA: Cardiff Sala transferi için Nantes'a 6 milyon euro ödemek zorunda
1 saat önce
Uluslararası Futbol Birlikleri Federasyonu (FIFA) Cardiff City'nin transferi sonrasında uçağının düşmesi sonucu ölen futbolcu Emilianı Sala için Nantes'a 6 milyon euro ödemesi gerektiğine karar verdi.
Uluslararası Futbol Birlikleri Federasyonu (FIFA) Cardiff City'nin transferi sonrasında uçağının düşmesi sonucu ölen futbolcu Emilianı Sala için Nantes'a 6 milyon euro ödemesi gerektiğine karar verdi.
Fransız takımında oynayan Sala, Galli Cardiff takımına 15 milyon sterline (yaklaşık 17 milyon euro) transfer olmak için imza attıktan sonra yola çıkmış fakat uçağı Manş Denizi'ni geçerken düşmüştü.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:16
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