Son Dakika Haberleri: FIFA: Cardiff Sala transferi için Nantes'a 6 milyon euro ödemek zorunda
Son Dakika Dünya Haber

FIFA: Cardiff Sala transferi için Nantes'a 6 milyon euro ödemek zorunda

1 saat önce

Uluslararası Futbol Birlikleri Federasyonu (FIFA) Cardiff City'nin transferi sonrasında uçağının düşmesi sonucu ölen futbolcu Emilianı Sala için Nantes'a 6 milyon euro ödemesi gerektiğine karar verdi.

FIFA: Cardiff Sala transferi için Nantes'a 6 milyon euro ödemek zorunda, System.String[]

Uluslararası Futbol Birlikleri Federasyonu (FIFA) Cardiff City'nin transferi sonrasında uçağının düşmesi sonucu ölen futbolcu Emilianı Sala için Nantes'a 6 milyon euro ödemesi gerektiğine karar verdi.


Fransız takımında oynayan Sala, Galli Cardiff takımına 15 milyon sterline (yaklaşık 17 milyon euro) transfer olmak için imza attıktan sonra yola çıkmış fakat uçağı Manş Denizi'ni geçerken düşmüştü.

Euronews.com'da Görüntüle

Futbol, Nantes, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gazişehir Gaziantep'in adı Gaziantep Futbol Kulübü oldu
Cardiff, Emiliano Sala için 6 milyon euro ödeyecek KKTC'de 7 yaşındaki kız çocuğunu istismara 5 yıl hapis İtalyan hükümeti oy kullanma yaşını 16'ya indirmeyi planlıyor: Seçmen sayısı 1 milyon artacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 13:11:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FIFA: Cardiff Sala transferi için Nantes'a 6 milyon euro ödemek zorunda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]