FIFA'da Gianni Infantino yeniden başkan
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) 69. Olağan Kongresi, üye ülke federasyonlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Fransa'nın başkenti Paris'te yapıldı.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:25 Kaynak: İHA
'nin (FIFA) 69. Olağan Kongresi, üye ülke federasyonlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Fransa
'nın başkenti Paris
'te yapıldı. Gianni Infantino, 4 yıllığına FIFA Başkanlığı görevine yeniden seçildi. Paris Expo Porte de Versailles'de kongrede Türkiye Futbol Federasyonu
'nu TFF
Başkanı Nihat Özdemir
, UEFA Yönetim Kurulu üyesi ve TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı
ile Genel Sekreter
Kadir Kardaş temsil etti. Kongrede yapılan seçime tek aday olarak giren Gianni Infantino, 4 yıllığına FIFA Başkanlığı görevine yeniden seçildi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Başkan Vekili Servet Yardımcı, Kadir Kardaş ve TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik
, bir araya geldiği Gianni Infantino'yu tekrar başkan seçilmesi nedeniyle kutladı. 70. FIFA Olağan Kongresi gelecek yıl mayıs ayında Etiyopya
'nın başkenti Addis Ababa
'da düzenlenecek.
(İHA)
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