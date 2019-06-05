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FIFA'da Infantino yeniden başkan

1 saat önce

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanlığı'na Gianni Infantino yeniden seçildi.

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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanlığı'na Gianni Infantino yeniden seçildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te FIFA'ya üye ülke federasyonlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 69. Olağan Kongre'de başkanlık seçimi yapıldı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:38 
Paris, Fransa, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Spor
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