FIFA'da Infantino yeniden başkan
1 saat önce
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanlığı'na Gianni Infantino yeniden seçildi.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:38
(FIFA) Başkanlığı'na Gianni Infantino yeniden seçildi. Fransa
'nın başkenti Paris
'te FIFA'ya üye ülke federasyonlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 69. Olağan Kongre'de başkanlık seçimi yapıldı.
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