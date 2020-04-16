FIFA’da kritik tarih belli oldu

Futbol dünyası Nikaragua ve Belarus dışında yaklaşık bir aydan beri koronavirüs salgını nedeniyle sessizliğe gömülmüş durumda. Futbol liglerinin ve uluslararası organizasyonların geleceğine dair birlikte hareket eden FIFA ve UEFA, yakın dönemde önemli kararlar almaya hazırlanıyor.

FIFA’da kıdemli yönetici olan Evelina Christillin, salgının her ülkede farklı boyutlarda etkili olduğunu göz önüne alarak çalışma yaptıklarını ve UEFA’nın 22 Nisan’da ülke federasyonlarıyla toplantı yapacağını belirtti.

“Neredeyse bütün federasyonlar sezonu tamamlamak istiyorlar, kimse sezonun iptal edilmesini istemiyor. Ancak bunu hükümet ve yerel yetkililerini söylediklerinin ışığı altında yapmak istiyorlar. 22 Nisan’da UEFA, ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak. Bu önemli bir görüşme olacak. Avrupa Kulüpler Birliği ve UEFA ile birlikte çalışıyoruz, yol haritamız hazır. Tabii ki futbolu özledik fakat önceliğimiz sağlık. Sonrasında ise ligleri tamamlamak ve Ağustos ayında Avrupa Kupaları’nı bitirmek istiyoruz.”