Hakem Ali Palabıyık, Rusya-Malta maçını yönetecek

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda 7 Eylül Salı günü oynanacak Rusya- Malta maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Spartak Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Serkan Olguncan üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini Yaşar Kemal Uğurlu yapacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.