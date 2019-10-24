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FIFA'dan bir ilk! Çin'de...

1 saat önce

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 24 takımın katılacağı 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın Çin'de oynanmasını kararlaştırdı.

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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 24 takımın katılacağı 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın Çin'de oynanmasını kararlaştırdı.


Çin'in Şanghay kentinde toplanan FIFA Konseyi'nin, 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın Çin'de oynanmasına oy birliğiyle karar verdiği açıklandı.


Turnuvanın, haziran-temmuz aylarında gerçekleştirileceği belirtildi.


İlk defa 24 takımın katılacağı turnuvada, üçer takımlı 8 grubun olacağı, birincilerin çeyrek finale kalacağı duyuruldu.


Turnuvaya katılımın nasıl olacağı ise FIFA ve bölge konfederasyonları arasındaki müzakereler sonucu belirlenecek.


Son Dünya Kupası'nda Fransa mutlu sona ulaşmıştı...

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Çin Halk Cumhuriyeti, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:34 
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