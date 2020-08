FIFA'nın 13.4 milyon takipçili Twitter hesabından yapılan ankette, "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" sorusu yer alırken, paylaşımda sarı-lacivert ve sarı-kırmızılı taraftarların fotoğrafları da bulundu.

TSİ 15.00'te başlatılan ankette bir saat içinde yaklaşık 200 bin taraftar oyunu kullandı. Anket 12 saat sürecek.

?? ?? ???

???? @Fenerbahce

?? @GalatasaraySK

Who has the more passionate fans?

— FIFA.com (@FIFAcom) August 26, 2020