Son Dakika Haberleri: FIFA'dan flaş Emiliano Sala kararı
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FIFA'dan flaş Emiliano Sala kararı

8 dakika önce

FIFA, uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın bonservisinin ödenmesi konusunda inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

FIFA'dan flaş Emiliano Sala kararı, System.String[]

FIFA, uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın bonservisinin ödenmesi konusunda inceleme başlatıldığını açıklamıştı.


Bu inceleme sonunda FIFA, Emiliano Sala'nın transferi için Nantes'a 6 milyon euro ödemeleri gerektiğini Cardiff'e bildirdi.


28 yaşındaki Sala, 17 milyon euro'ya Nantes'tan Cardiff'e 17 milyon euro'ya transfer olmuştu.

Emiliano Sala, Nantes, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 07:56 
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