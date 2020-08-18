FIFA'dan Galatasaray'a müjde! 600 bin euro...

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Gambiya - Demokratik Kongo maçında sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Luyindama için FIFA'nın kararı belli oldu.

Leopardsactu'nun haberine göre, FIFA sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Luyindama için Galatasaray'a 6 aylık ödeme yapacak. Buna göre FIFA'nın sarı kırmızılılara 600 bin euro ödeme yapılacağı kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ DONDURULMUŞTU

Demoktratik Kongo - Gambiya ile 2-2 berabere biten maçta sakatlanan Luyindama, sezonu kapatmıştı ve bu nedenle Galatasaray kulübü oyuncunun sözleşmesini dondurdu.