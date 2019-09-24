Son Dakika Haberleri: FIFA'dan Gaziantepspor'a tarihi ceza
Son Dakika Spor Haber

FIFA'dan Gaziantepspor'a tarihi ceza

1 saat önce

FIFA, kırmızı-siyahlılara eski oyuncularına olan borçları nedeniyle 21 puan silme cezası verdi.

FIFA'dan Gaziantepspor'a tarihi ceza, System.String[]

FIFA, kırmızı-siyahlılara eski oyuncularına olan borçları nedeniyle 21 puan silme cezası verdi.


Yıllardır yaşadığı ekonomik sıkıntılardan bir türlü kurtulamayan ve üç sezon önce 28 yıl aralıksız mücadele ettiği Süper Lig'e veda eden Gaziantepspor'a darbe üzerine darbe gelmeye devam ediyor. Üç sezonda, en üst seviye ligden en alt seviye lige düşen ve şu anda Bölgesel Amatör Lig'de var olma mücadelesi veren Gaziantepspor'a bir şok da FIFA'dan geldi.


FIFA, kırmızı-siyahlı kulübe eski oyuncuları Anton Putsila, Bart Van Hintum ve Sergey Kislyak ile St. Pauli takımına olan borçları nedeniyle 21 puan silme cezası verdi.


İlk maçını 8-0 kaybetti, eksi 21 puanla son sıraya çakıldı.


Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta yer alan ve ilk maçında karşılaştığı Kahta 02 Spor'a 8-0 mağlup olan Gaziantepspor, FIFA tarafından verilen bu ceza ile puan tablosunda daha şimdiden eksi 21 puanla son sırada yer aldı.


Gaziantepspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


FIFA'dan Gaziantepspor'a tarihi ceza
Darbe girişimi sonrası tutuklanan Nazlı Ilıcak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı İmamoğlu'ndan Medipol Başakşehir'e ziyaret! Sırada Kasımpaşa var Fikret Orman'ın istifa kararı sonrası Ahmet Nur Çebi harekete geçiyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 19:37:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FIFA'dan Gaziantepspor'a tarihi ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]