FIFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Sırbistan ile Lüksemburg arasında 4 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini Arda Kardeşler üstlenecek. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen Video Yardımcı Hakem (VAR), Mete Kalkavan ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev yapacak.