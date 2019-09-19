Son Dakika Haberleri: FIFA'dan İran'a kadın taraftar baskısı
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FIFA'dan İran'a kadın taraftar baskısı

38 dakika önce

Futbolun bir numaralı otoritesi FIFA, İran Futbol Federasyonu'na kadın taraftarların stadyuma girmesi yönünde adım atılması yönünde telkinde bulunduklarını açıkladı.

FIFA'dan İran'a kadın taraftar baskısı, System.String[]

Futbolun bir numaralı otoritesi FIFA, İran Futbol Federasyonu'na kadın taraftarların stadyuma girmesi yönünde adım atılması yönünde telkinde bulunduklarını açıkladı.


FIFA Başkanı Giann Infantino, "Bizim duruşumuz net. İran'da kadınların statlara girişlerine izin verilmeli. Şimdi değişim zamanı ve FIFA, İran'dan ekim ayında oynanacak olan mücadelede pozitif bir adım bekliyor." açıklamasını yaptı.


İran, 2018 ekim ayında kadın taraftarların maç izlemesine ilk defa geçici olarak izin vermişti.


Sahar Khodayari isimli kadın taraftarın maça girerken tutuklanması üzerine kadın taraftar kendini ateşe vermiş ve bu olay dünyada büyük tepkiye yol açmıştı.

Futbol Federasyonu, İran, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:45 
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