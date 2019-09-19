FIFA'dan İran'a kadın taraftar baskısı

Futbolun bir numaralı otoritesi FIFA, İran Futbol Federasyonu'na kadın taraftarların stadyuma girmesi yönünde adım atılması yönünde telkinde bulunduklarını açıkladı.



FIFA Başkanı Giann Infantino, "Bizim duruşumuz net. İran'da kadınların statlara girişlerine izin verilmeli. Şimdi değişim zamanı ve FIFA, İran'dan ekim ayında oynanacak olan mücadelede pozitif bir adım bekliyor." açıklamasını yaptı.



İran, 2018 ekim ayında kadın taraftarların maç izlemesine ilk defa geçici olarak izin vermişti.



Sahar Khodayari isimli kadın taraftarın maça girerken tutuklanması üzerine kadın taraftar kendini ateşe vermiş ve bu olay dünyada büyük tepkiye yol açmıştı.