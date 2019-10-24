Son Dakika Haberleri: FIFA'dan kadın futboluna kaynak dopingi
Son Dakika Yaşam FIFA'dan kadın futboluna kaynak dopingi

FIFA'dan kadın futboluna kaynak dopingi

37 dakika önce

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, kadın futbolu için ayrılan kaynağı iki kat artırarak bir milyar dolara çıkardı.

FIFA'dan kadın futboluna kaynak dopingi, System.String[]

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, kadın futbolu için ayrılan kaynağı iki kat artırarak bir milyar dolara çıkardı. Kadın futbolunda ayrıca Uluslar Ligi ve Kulüpler Dünya Kupası düzenlenmesi planlanıyor.Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), kadın futbolu için ayrılan kaynağın ikiye katlanacağını açıkladı.


FIFA'nın Şanghay'da yapılan konsey toplantısı sonrasında açıklama yapan FIFA Başkanı Gianni Infantino, kadın futbolu için öngörülen kaynağın önümüzdeki dört yıl içinde bir milyar dolara yükseltileceğini kaydetti. Infantino, "Konsey mevcut 500 milyon dolarlık bütçeye 500 milyon dolar daha ekleme kararı aldı" dedi.


Infantino, Şanghay'daki toplantı öncesinde yaptığı açıklamada kaynağın FIFA'nın 2 milyar 700 milyon dolarlık rezervlerden karşılanacağını belirterek "Bu paraların hepsini İsviçre bankalarında tutmamız gerekmiyor. Onların yeterince parası var" demişti. FIFA'nın 2023 yılında yapılacak Kadınlar Dünya Kupasına katılacak takımların sayısını 24'ten 32'ye çıkarmayı ve kadın futbolculara verilen primlerin artırılmasını planladığı da kamuoyuna yansımıştı.


FIFA'nın ayrıca kadın futbolu için UEFA'nın Uluslar Ligi örneğinde bir Uluslar Ligi ve Kulüpler Dünya Kupası düzenleme planları olduğu biliniyor. Bu iki kupanın hayata geçirilmesiyle ilgili kararın Mart ayında verilmesi bekleniyor.


AFP,SID/BK,JD


(c)


Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Yaşam

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:59 
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