FIFA'dan koronavirüs sonrası federasyon ve kulüplere flaş öneri!

Hollanda'da yayın hayatını sürdüren Algemeen Dagblad gazetesinde yer alan habere göre; FIFA, koronavirüs sonrası ertelenen ligler ile ilgili olarak tüm federasyonlara önemli tavsiyelerde bulunan bir taslak belge üzerinde çalışıyor.



FIFA tarafından hazırlanan taslak belgede iki çeşit tavsiye mevcut... Buna göre; İlk olarak Avrupa liglerinin bu sezon yaz mevsiminde bitmesine izin verilecek.



ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?



30 Haziran'da kontratı bitecek olan futbolcuların sözleşme süreleri uzatılacak. Hakim Ziyech gibi transferi kesinleşen (Chelsea) oyuncular sezonu mevcut takımlarında (Ajax) tamamlayacak. Şampiyonlar Ligi maçları ise Eylül- Aralık ayları arasında oynanacak.



FUTBOLCULARIN MAAŞLARI İNDİRİLEBİLİR



Taslak belgede federasyon ve kulüplere sunulan ikinci öneri ise futbolcuların maaşlarının indirilmesi konusu oldu. Bu aşamada futbolcuların bunu kabul etmesi gerektiğinin altı çizildi.



Hollanda basını Ajax, PSV ve Feyenoord gibi kulüplerin bu yola başvurmadığını belirtse de Juventus ve Barcelona gibi takımlarda futbolcular maaşlarının bir bölümünden vazgeçmiş durumda...



