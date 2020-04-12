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FIFA'dan kulüplere transfer müjdesi
6 saat önce
Dünyayı saran ve spor organizasyonlarının durmasına yol açan corona virüs nedeniyle transfer dönemine rahatlama getiriliyor.
Dünyayı saran ve spor organizasyonlarının durmasına yol açan corona virüs nedeniyle transfer dönemine rahatlama getiriliyor.
Alman basınına açıklamalar yapan FIFA yöneticisi James Kitching, "Üçüncü bir transfer dönemi görebiliriz. Sözleşmesi planlanandan geç sona erecek futbolcuların da kendilerini bu konuda güvende hissetmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Kulüplerin mağdur edilmesinin önüne geçilmeye çalışıldığı belirtilirken, erteleme sürelerinin ne kadar olacağı, transfer dönemleri ve ek süreler için çalışma yapılacağı aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 07:50
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