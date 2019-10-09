FIFA'dan 'Menajer Oyunu'na son

Dünyanın 37 ülkesinden, 400'den fazla katılımcıyla gerçekleşen kongrede Türkiye'yi tek CAS hakemi olarak Avukat Emin Özkurt temsil etti. Dünya futbolunun üst düzey yetkililerinin katılım sağladığı bu kongrede menajerlik sistemine dair devrim niteliğinde kararlar açıklandı. Hürriyet'e özel açıklamalarda bulunan Emin Öztürk "FIFA, 2015'te etkisini daralttığı menajerlik sisteminde tekrar direksiyona geçmek ve bu alanı sıkı bir şekilde düzenlemek niyetinde" dedi.



2015'te teklif edilen rakam kabul edildi



Öztürk, menajerlik sisteminin suistimale çok açık olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Alınan kararlara göre menajerlere kayıt zorunluluğu tekrar geliyor. Şu an transferlerin yüzde 75'i lisanssız menajerler aracılığıyla gerçekleştirilmekte... Menajerlik yapabilmek için eskiden olduğu gibi FIFA'ya ve ilgili federasyona kayıt olmak gerekecek, menajerler üzerinde denetim artacak. Menajer komisyonunu sınırı da, 2015'te önerilen rakam, yani yüzde 3 oluyor. Şu anda transfer rakamına göre yüzde 5.3 ila yüzde 16 arasında pay alan menajerlerin oranları ciddi anlamda düşmüş olacak."



Amaç transferlerde şeffaflığı sağlamak



Avukat Öztürk, FIFA'nın İngiltere'dekine benzer bir sistem getirdiğini ve menajer ödemelerinin FIFA üzerinden bir sistem aracılığı ile yapılacağını belirterek şunları söyledi: "Netice itibarıyla, FIFA yaptığı düzenlemeler ile menajerlik sistemini yeniden kayıt altına alarak hem ücret, hem de işlem bakımından denetlemek istiyor. Böylelikle gerçekleşen transferlerde şeffaflığın sağlanmasını amaçlanıyor. Kulüplerinin menajerlere ödedikleri astronomik ücretler ve kimi takımların içinin menajerler eliyle boşaltıldığı göz önünde tutulduğunda, FIFA'nın bu düzenlemeleri sıkı takip edilirse çok olumlu sonuçları olacağı kanısındayım."