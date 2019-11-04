Son Dakika Haberleri: FIFA'dan Özcan Sultanoğlu'na görev
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FIFA'dan Özcan Sultanoğlu'na görev

7 saat önce

FIFA kokartlı plaj futbolu hakemi Özcan Sultanoğlu, Dubai'de düzenlenecek 2019 Intercontinental Plaj Futbolu Kupası'nda görev yapacak.

FIFA'dan Özcan Sultanoğlu'na görev, System.String[]

FIFA kokartlı plaj futbolu hakemi Özcan Sultanoğlu, Dubai'de düzenlenecek 2019 Intercontinental Plaj Futbolu Kupası'nda görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Özcan Sultanoğlu'nun, FIFA tarafından 5- 10 Kasım'da Dubai'de organize edilecek Intercontinental Plaj Futbolu Kupası müsabakalarında görev alacağı belirtildi.

10 Kasım, Türkiye, Futbol, Dubai, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:56 Kaynak: AA
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