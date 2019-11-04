FIFA'dan Özcan Sultanoğlu'na görev
7 saat önce
FIFA kokartlı plaj futbolu hakemi Özcan Sultanoğlu, Dubai'de düzenlenecek 2019 Intercontinental Plaj Futbolu Kupası'nda görev yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:56 Kaynak: AA
FIFA kokartlı plaj futbolu hakemi Özcan Sultanoğlu, Dubai'de düzenlenecek 2019 Intercontinental Plaj Futbolu Kupası'nda görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Özcan Sultanoğlu'nun, FIFA tarafından 5- 10 Kasım'da Dubai'de organize edilecek Intercontinental Plaj Futbolu Kupası müsabakalarında görev alacağı belirtildi.
İmamoğlu'na 'Ahmak' diyen Bakan Soylu'ya, CHP'den ilk yanıt: Hesabı sorulur Yunan sınırında 'dehşet' gecesi "Ahmak" tartışması sosyal medyaya taşındı! İmamoğlu ve Soylu taraftarları sosyal medyada kapışıyor Süper Lig'de 10. hafta tamamlandı! İşte puan durumu