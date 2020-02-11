FIFA'dan parasını alamayan futbolculara destek fonu - Son Dakika
Son Dakika Dünya FIFA'dan parasını alamayan futbolculara destek fonu - Son Dakika Dünya

FIFA'dan parasını alamayan futbolculara destek fonu

6 saat önce

Dünya Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), oyuncuların maddi mağduriyetini önlemek için fon kurulması konusunda anlaştı

FIFA'dan parasını alamayan futbolculara destek fonu, System.String[]

Dünya Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), oyuncuların maddi mağduriyetini önlemek için fon kurulması konusunda anlaştı.


FIFA'dan yapılan açıklamada, kulüplerinden maaş alamayan futbolculara destek olmak amacıyla 2022 yılına kadar 16 milyon dolarlık küresel bir fon oluşturulacağı kaydedildi.

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Futbol, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:45 
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