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FIFA'dan parasını alamayan futbolculara destek fonu
6 saat önce
Dünya Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), oyuncuların maddi mağduriyetini önlemek için fon kurulması konusunda anlaştı
Dünya Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), oyuncuların maddi mağduriyetini önlemek için fon kurulması konusunda anlaştı.
FIFA'dan yapılan açıklamada, kulüplerinden maaş alamayan futbolculara destek olmak amacıyla 2022 yılına kadar 16 milyon dolarlık küresel bir fon oluşturulacağı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:45
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