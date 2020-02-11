FIFA'dan parasını alamayan futbolculara destek fonu

Dünya Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), oyuncuların maddi mağduriyetini önlemek için fon kurulması konusunda anlaştı.



FIFA'dan yapılan açıklamada, kulüplerinden maaş alamayan futbolculara destek olmak amacıyla 2022 yılına kadar 16 milyon dolarlık küresel bir fon oluşturulacağı kaydedildi.