FIFA'dan plaj futbol hakemi Özcan Sultanoğlu'na görev
4 saat önce
Plaj futbol hakemi Özcan Sultanoğlu, FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde görev alacak.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:40 Kaynak: AA
Plaj futbol hakemi Özcan Sultanoğlu, FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası Avrupa
Elemeleri'nde görev alacak. Türkiye
Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Özcan Sultanoğlu, FIFA tarafından 19-27 Temmuz tarihleri arasında Rusya
'nın başkenti Moskova
'da düzenlenecek FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası Avrupa Elemeleri müsabakalarında görev yapacak.
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