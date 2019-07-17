Son Dakika Haberleri: FIFA'dan plaj futbol hakemi Özcan Sultanoğlu'na görev
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FIFA'dan plaj futbol hakemi Özcan Sultanoğlu'na görev

4 saat önce

Plaj futbol hakemi Özcan Sultanoğlu, FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde görev alacak.

FIFA'dan plaj futbol hakemi Özcan Sultanoğlu'na görev, System.String[]
Plaj futbol hakemi Özcan Sultanoğlu, FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Özcan Sultanoğlu, FIFA tarafından 19-27 Temmuz tarihleri arasında Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenecek FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası Avrupa Elemeleri müsabakalarında görev yapacak.
Moskova, Avrupa, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:40 Kaynak: AA
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