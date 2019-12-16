FIFA'dan Platini ve Blatter'e dava! - Son Dakika
Son Dakika Spor FIFA'dan Platini ve Blatter'e dava! - Son Dakika Spor

FIFA'dan Platini ve Blatter'e dava!

6 saat önce

FIFA, eski başkanlarından Sepp Blatter'in döneminde asbaşkan Michel Platini'ye verilen 2 milyon İsviçre frangının iadesi için dava açtı.

FIFA'dan Platini ve Blatter'e dava!, System.String[]

FIFA, eski başkanlarından Sepp Blatter'in döneminde asbaşkan Michel Platini'ye verilen 2 milyon İsviçre frangının iadesi için dava açtı.


FIFA'dan yapılan açıklamaya göre ilgili İsviçre mahkemelerinde açılan davada, Blatter'in başkan olduğu 2011'in şubat ayında, o dönem UEFA başkanlığını da yürüten Platini'ye ödenen 2 milyon İsviçre frangının (yaklaşık 12 milyon lira) tazmini istendi.


Adımın, FIFA İdare Kurulunun kararı sonrası atıldığı ve İsviçre Yüksek Mahkemesinin ödemeyi "uygunsuz" olarak nitelediği hatırlatıldı.


FIFA, 2015'te iki yöneticiyi de 8 yıl futboldan men cezasına çarptırmıştı. FIFA Tahkim Kurulu, iki ismin cezasını da 6 yıla indirmişti. Platini'nin cezasının süresi, Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yaptığı itiraz sonrası 4 yıla düşürülmüştü.


Michel Platini, Sepp Blatter, İsviçre, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:23 
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