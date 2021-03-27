FIFA'dan tarihi karar yolda! Tartışmaların odağındaki kuralda değişikliğe gidiliyor
27.03.2021 15:34
VAR teknolojisinin kullanılmasından sonra artık milimetrik ofsaytlar hakemlerin gözünden kaçmıyor. Dünya futbolunun en çok tartışılan konusu için FIFA'nın global futbol geliştirme sorumlusu olan Arsene Wenger bir öneride bulundu. Tecrübeli futbol adamı, bir futbolcunun ofsaytta kabul edilmesi için topla oynayabileceği tek bir uzvunun önde olması değil, tüm uzuvlarının tamamıyla önde olması gerektiğini savundu.
Dünya ve ülke futbolunda VAR ile birlikte artık küçük farklarda ofsayt kararlarının verilmesi tartışma yaratıyor. Bu tartışmaları bitirmek için harekete geçen FIFA, tecrübeli futbol adamı Arsene Wenger'in önerisiyle ofsayt kuralında değişikliğe gidiyor.
TÜM UZUVLARIN ÖNDE OLMASI GEREKECEK
FIFA'nın global futbol geliştirme sorumlusu olan Arsene Wenger, ofsayt kuralındaki değişim önerisini Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB)'a sundu ve değişikliğin yapılma ihtimalinin de yüksek olduğu belirtildi. Wenger'in yeni ofsayt önerisinde, bir futbolcunun ofsaytta kabul edilmesi için topla oynayabileceği tek bir uzvunun önde olması değil, tüm uzuvlarının tamamıyla önde olması gerekiyor. Yani hücum oyuncusunun elleri ve kolları dışında herhangi bir parçası, defans oyuncusuyla aynı hizadaysa yeni kurala göre ofsayt olmayacak.
ÇİN'DE DENENECEK
Bu önerinin IFAB'da onay aldıktan sonra gelecek sezon önce Çin'de deneneceği ve herhangi bir problemle karşılaşılmaması durumunda futbol kitabına gireceği belirtildi.
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