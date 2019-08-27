Son Dakika Haberleri: FIFA'dan Türk hakemlere görev
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FIFA'dan Türk hakemlere görev

1 saat önce

FIFA kokartlı plaj futbolu hakemleri Özcan Sultanoğlu ve Murat Ergin Gözütok, Yunanistan'da düzenlenen 2. Akdeniz Plaj Oyunları'nda görev yapacak.

FIFA'dan Türk hakemlere görev, System.String[]

FIFA kokartlı plaj futbolu hakemleri Özcan Sultanoğlu ve Murat Ergin Gözütok, Yunanistan'da düzenlenen 2. Akdeniz Plaj Oyunları'nda görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Patras şehrinde devam eden 2. Akdeniz Plaj Oyunları'nda gerçekleşecek plaj futbolu müsabakalarında Sultanoğlu ve Gözütek'in FIFA tarafından görevlendirildiği kaydedildi.

Öte yandan organizasyonda FIFA Plaj Futbolu Hakem Eğitimcisi Serdar Akçer'in de hakem koordinatörü olarak görev alacağı ifade edildi.

Murat Ergin Gözütok, Yunanistan, Akdeniz, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:10 Kaynak: AA
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