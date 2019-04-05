Son Dakika Haberleri: FIFA'dan Türk Kadın Hakemlere Görev

FIFA'dan Türk Kadın Hakemlere Görev

1 saat önce

Türk kadın hakemler Neslihan Muratdağı ve Cansu Tiryaki, Dünya Liseler Futbol Şampiyonası'nda görev alacak.

FIFA'dan Türk Kadın Hakemlere Görev, System.String[]
Türk kadın hakemler Neslihan Muratdağı ve Cansu Tiryaki, Dünya Liseler Futbol Şampiyonası'nda görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyona, Sırbistan'ın Belgrad şehrinde 6-14 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:24 Kaynak: AA

Neslihan Muratdağı, Futbol, Spor
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