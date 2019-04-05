FIFA'dan Türk Kadın Hakemlere Görev
1 saat önce
Türk kadın hakemler Neslihan Muratdağı ve Cansu Tiryaki, Dünya Liseler Futbol Şampiyonası'nda görev alacak.
Türk kadın hakemler Neslihan Muratdağı
ve Cansu Tiryaki, Dünya Liseler Futbol
Şampiyonası'nda görev alacak. Türkiye
Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyona, Sırbistan
'ın Belgrad
şehrinde 6-14 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:24 Kaynak: AA
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