FIFA Dünya Kulüpler Kupası | Liverpool - Flamengo

Geçtiğimiz sezonu Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olarak tamamlayan Liverpool, FIFA Dünya Kulüpler Kupası yarı finalinde, Monterrey engelini 2-1 geçip adını finale yazdırmıştı.
Copa Libertadores'i zirvede bitiren Flamengo ise Al-Hilal'ı 3-1 yenip finale yükselme başarısı göstermişti.
Muhtemel 11'ler...
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Keita, Henderson, Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino, Mane.
Flamengo: Alves; Rafinha, Caio, Mari, Luis; Arao, Gerson; Ribeiro, de Arrascaeta, Henrique; Barbosa.
MİSLİ.COM'DA!
Premier Lig'de 18. maç haftasının açılış maçında ilk düdük çaldığı andan itibaren Misli.com'dan