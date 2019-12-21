FIFA Dünya Kulüpler Kupası | Liverpool - Flamengo - Son Dakika
Son Dakika Spor FIFA Dünya Kulüpler Kupası | Liverpool - Flamengo - Son Dakika Spor

FIFA Dünya Kulüpler Kupası | Liverpool - Flamengo

6 saat önce

Geçtiğimiz sezonu Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olarak tamamlayan Liverpool, FIFA Dünya Kulüpler Kupası yarı finalinde, Monterrey engelini 2-1 geçip adını finale yazdırmıştı.

FIFA Dünya Kulüpler Kupası | Liverpool - Flamengo, System.String[]

Geçtiğimiz sezonu Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olarak tamamlayan Liverpool, FIFA Dünya Kulüpler Kupası yarı finalinde, Monterrey engelini 2-1 geçip adını finale yazdırmıştı.


Copa Libertadores'i zirvede bitiren Flamengo ise Al-Hilal'ı 3-1 yenip finale yükselme başarısı göstermişti.


Muhtemel 11'ler...


Liverpool:  Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Keita, Henderson, Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino, Mane.


Flamengo:  Alves; Rafinha, Caio, Mari, Luis; Arao, Gerson; Ribeiro, de Arrascaeta, Henrique; Barbosa.


MİSLİ.COM'DA!


Premier Lig'de 18. maç haftasının açılış maçında ilk düdük çaldığı andan itibaren Misli.com'dan

Liverpool, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:36 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray, Göztepe ile karşılaşacak! İlk 11'ler belli oldu
Çaykur Rizespor, Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti Abdurrahim Dursun'a Westerlo'dan resmi teklif Hatayspor-Adanaspor maçında saha zemini çökünce dışarıdan el arabasıyla kum getirdiler

Son Dakika Haberleri
19:16 Galatasaray Doğa Sigorta 84-70 Frutti Extra Bursaspor - Son Dakika Spor
19:16 Hatayspor'un hocası Bayram Toysal: "Skor tatmin etmedi" - Son Dakika Spor
19:16 Sergen Yalçın: "Sezonun en kötü maçını oynadık" - Son Dakika Spor
19:16 Maçın ardından - Son Dakika Spor
19:13 Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 84 - Düzce Belediyespor: 79 - Son Dakika Spor
18:55 Galatasaray, Göztepe ile karşılaşacak! İlk 11'ler belli oldu - Son Dakika Spor
17:51 Çaykur Rizespor, Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 19:25:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: FIFA Dünya Kulüpler Kupası | Liverpool - Flamengo - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]